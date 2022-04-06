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    Малком: Этой мой лучший сезон в «Зените». Мне сейчас очень круто

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    Полузащитник «Зенита» Малком признался, что максимально комфортно чувствует себя в питерском клубе.

    Малком
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    Малком

    «Безусловно, это мой лучший сезон в "Зените"! Это мой третий сезон в России, и конкурентов среди первых двух у него точно нет. И не только по количеству забитых мячей, но и по физическому состоянию, по тому, как я ощущаю себя в команде, на поле.

    Это сложно описать словами, но мне сейчас очень круто. И это большое счастье.

    Причина, наверное, в том, что я избавился от всех болячек, травмы закалили меня, сделали сильнее — главным образом ментально. В плане физики сейчас все супер, я гораздо профессиональнее отношусь ко всем аспектам футбольной жизни — еде, восстановлению, сну — и наконец-то стал показывать свой футбол, еще больше помогать команде.

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    • Хочу продолжать побеждать и брать все возможные титулы, для того я и переходил в Зенит», — приводит слова бразильского футболиста пресс-служба питерского клуба.

    Малком провел в текущем чемпионате России 18 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

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