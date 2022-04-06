ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаШаткое преимущество. «Ман Сити» воспользовалось единственной ошибкой «Атлетико»
  • 11:16
    • Анчелотти сможет присутствовать на матче с «Челси». Тренер «Реала» вылечился от коронавируса
  • 11:07
    • Депай пропустит матч с «Айнтрахтом»
  • 10:15
    • Куман возглавит сборную Нидерландов после ЧМ-2022
  • 23:55
    • «Ливерпуль» на выезде обыграл «Бенфику»
  • 23:50
    • Гол Де Брейне принес «Манчестер Сити» победу над «Атлетико»
    Все новости спорта

    Ледяхов призвал «Спартак» продлить контракт с Бакаевым

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в матче против «Локомотива» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

    Зелимхан Бакаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зелимхан Бакаев

    «Я так и не понял, почему заменили Бакаева. Он же в этом матче был лучшим у "Спартака". Единственный, от кого исходила хоть какая-то острота. Может, Ваноли решил, что Зелимхан устал?

    Со стороны так не показалось. Он и в середине второго тайма был очень активен, пытался что-то придумать. Дело в том, что нынешний "Спартак" в позиционном нападении сморится катастрофически. Две-три передачи — и сразу потеря. А Бакаев может не только одним пасом обострить игру, но и пробить издали, исполнить стандарт. Удар-то у него классный.

  • Зарема Салихова: Судейская система в РПЛ на дне, можно объявлять траур по российскому футболу
  • Читайте по теме

    • Почему "Спартак" не спешит продлевать контракт с Бакаевым? Сейчас такое время, что уже ничему не удивляешься... Но если летом Зелимхан уйдет, для "Спартака" это будет огромная потеря. Нельзя разбрасываться игроками уровня Бакаева», — приводит слова Ледяхова «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.58
    •
  • ЦСКА начнет домашнюю серию с победы?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Подводники» дома устоят против грозного соперника
  • «Вильярреал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Топ-5 отчаянных прогнозов на 1/4 Лиги чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры