Ледяхов призвал «Спартак» продлить контракт с Бакаевым

Бывший тренер «Спартака»поделился мнением об игре полузащитника красно-белыхв матче против «Локомотива» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

«Я так и не понял, почему заменили Бакаева. Он же в этом матче был лучшим у "Спартака". Единственный, от кого исходила хоть какая-то острота. Может, Ваноли решил, что Зелимхан устал?

Со стороны так не показалось. Он и в середине второго тайма был очень активен, пытался что-то придумать. Дело в том, что нынешний "Спартак" в позиционном нападении сморится катастрофически. Две-три передачи — и сразу потеря. А Бакаев может не только одним пасом обострить игру, но и пробить издали, исполнить стандарт. Удар-то у него классный.

Почему "Спартак" не спешит продлевать контракт с Бакаевым? Сейчас такое время, что уже ничему не удивляешься... Но если летом Зелимхан уйдет, для "Спартака" это будет огромная потеря. Нельзя разбрасываться игроками уровня Бакаева», — приводит слова Ледяхова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.