Кобелев: Отстранение судей — нормальная практика. Из-за их ошибок страдают клубы

Бывший тренер московского «Динамо»поддержал отстранение судей Российской Премьер-Лиги.

Арбитры Игорь Панин (обслуживал матч 23-го тура ЦСКА — «Урал» (2:2)), Алексей Сухой и Артём Любимов (работали на встрече «Краснодар» — «Динамо» (0:1)) отстранены до конца сезона.

Судья Сергей Карасёв, который обслуживал дерби «Спартака» и «Локомотива» (0:1), дисквалифицирован на одну игру. Павел Шадыханов, который отвечал в этом матче за VAR, отстранён на две встречи.

«Судьям нужно больше времени уделять своим результатам. Ошибки бывают у всех…

Только когда ошибки влияют на результат, то, конечно же, это должно наказываться. Отстранение — нормальная практика. Из-за ошибок страдают клубы.

Откуда брать новых людей? Мы видели, что в прошлом сезоне судей отстраняют, а их становится всё больше и больше.

Тем более сейчас используют VAR: нужны лишние судьи, которые будут сидеть за монитором», — сказал Кобелев «Чемпионату».