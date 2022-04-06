В 22:00 06.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/4 финала Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Челси» — «Реал Мадрид» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.58 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Челси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Челси — Реал Мадрид.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100USD Новым игрокам