Тухель — о матче с «Реалом»: Это особенное противостояние, и соперник тоже особенный

Главный тренер «Челси»высказал мнение о предстоящем матче св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что предстоящая игра не имеет ничего общего с матчем прошлого сезона [полуфинал Лиги чемпионов].

Честно. Я не думал о ней, когда мы готовились. Мы не смотрели прошлогодние матчи.

Мы не ставим перед собой задачу снова кому-то что-то доказать. Мы хотим реабилитироваться за субботнюю игру [против "Брентфорда"].

Мы должны понимать, что команды такого уровня, с такими талантливыми игроками и опытом могут выдать особенный матч.

Для нас это тоже особенный случай, и поэтому мы очень взволнованы. Мы хотим доказать себе, что на многое способны.

Это особенное противостояние, и соперник тоже особенный. Поэтому мы испытываем большое волнение.

Лига чемпионов — невероятно трудный и требовательный турнир. Здесь все время приходится сталкиваться с трудностями. Но с другой стороны, это как раз то, что мы любим.

Тут приходится решать проблемы, но это то, что мы выбрали. Нам это нравится. Мы постоянно боремся с испытаниями. Нам нравится преодолевать трудности», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.