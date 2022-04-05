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    Тиаго Силва о вылете ПСЖ из ЛЧ: Каждый год одно и то же. Деньги не побеждают в футболе

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    Бывший капитан «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва прокомментировал поражение парижан от «Реала» в Лиге чемпионов.

    Тиаго Силва
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    Тиаго Силва

    В 1/8 финала ПСЖ дома обыграл «Мадрид» со счетом 1:0, однако в ответной игре уступил 1:3, хотя вел в счете к перерыву.

    «Немыслимое поражение и просто невообразимое для нас, людей, поддерживающих "ПСЖ.

    Каждый год одно и то же. Команде есть в чем прибавлять, но нельзя вносить слишком много изменений. Начинать каждый раз с нуля в футболе недопустимо.

    У 'ПСЖ' много денег, но не они побеждают в футболе. Титулы берут не так.

    Во Франции клуб выигрывает все возможное, но там это ничего не значит. Нужно выиграть Лигу чемпионов, но так просто этого не добиться", — сказал игрок Foot Mercato.

    Бразилец покинул "ПСЖ" свободным агентом летом 2020 года. Он перешел в "Челси", с которым в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов.

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