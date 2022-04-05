Тиаго Силва о вылете ПСЖ из ЛЧ: Каждый год одно и то же. Деньги не побеждают в футболе

Бывший капитанпрокомментировал поражение парижан отв Лиге чемпионов.

В 1/8 финала ПСЖ дома обыграл «Мадрид» со счетом 1:0, однако в ответной игре уступил 1:3, хотя вел в счете к перерыву.

«Немыслимое поражение и просто невообразимое для нас, людей, поддерживающих "ПСЖ.

Каждый год одно и то же. Команде есть в чем прибавлять, но нельзя вносить слишком много изменений. Начинать каждый раз с нуля в футболе недопустимо.

У 'ПСЖ' много денег, но не они побеждают в футболе. Титулы берут не так.

Во Франции клуб выигрывает все возможное, но там это ничего не значит. Нужно выиграть Лигу чемпионов, но так просто этого не добиться", — сказал игрок Foot Mercato.

Бразилец покинул "ПСЖ" свободным агентом летом 2020 года. Он перешел в "Челси", с которым в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов.