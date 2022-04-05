Семин об уходе Корнетки из «Локомотива»: Люди, которые рассказывали сказки, не справились

Бывший главный тренер «Локомотива»прокомментировал новость о том, чтопокинул пост руководителя по спорту и развитию московского клуба.

«Люди, которые говорили красивые слова, рассказывали сказки, не справились. Собрали свои чемоданы и уехали.

А сейчас должна быть настоящая работа в интересах футбола», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, ранее на этой неделе главным тренером «Локомотива» был назначен Заур Хапов.

Также сообщалось, что тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин были отстранены от работы с первой командой.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.