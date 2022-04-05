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    Руни: Будет лучше, если Погба уйдет из «МЮ»

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    Уэйн Руни не видит необходимости для «Манчестер Юнайтед» сохранять хавбека Поля Погба.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Думаю, дело дошло до того, что будет лучше, если Погба уйдет. Если Поль честен с самим собой, он знает, что не смог оказать такого влияния на команду, как ему хотелось бы. Я смотрю, как он играет за сборную Франции, и это совершенно другой футболист.

    Его способности, его видение, контроль над игрой присутствуют в каждом матче за сборную. В "Манчестер Юнайтед" такого нет. Думаю, есть несколько игроков, с которыми клубу следует расстаться», — приводит слова Руни Sky Sports.

    В текущем сезоне 29-летний француз провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал девять результативных передач.

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