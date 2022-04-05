начнут матч в 21:45 в английском Чемпионшипе, 05.04.2022.

Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Питерборо Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питерборо Юнайтед» — «Лутон Таун». Коэффициент ставки — 2.05.

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