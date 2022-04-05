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    Куртуа: «Челси» великолепно играл в прошлом сезоне, в этом у них не все так гладко

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    В полуфинале ЛЧ-2020/21 «Челси» одолел «Реал» с общим счетом 3:1.

    «Противостояние прошлого сезона было другим. Это был полуфинал, и он проходил без болельщиков. Это новый сезон, первый четвертьфинал.

    Мы все хорошо себя чувствуем и знаем, что на кону. Отдадим все силы, чтобы выиграть. Мы можем победить, если сыграем с нужным уровнем интенсивности.

    Надеюсь, что и дальше смогу помогать команде, делая важные сейвы. Это очень важно в такой игре, в первом матче. Надеюсь, что добьемся положительного результата перед ответной игрой на "Бернабеу".

    "Челси" великолепно играл в прошлом сезоне, в этом у них не все так гладко. Мы знаем, на что способны, и надеемся выйти на поле и показать результат», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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