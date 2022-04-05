Куртуа: «Челси» великолепно играл в прошлом сезоне, в этом у них не все так гладко

Вратарь «Реала»поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В полуфинале ЛЧ-2020/21 «Челси» одолел «Реал» с общим счетом 3:1.

«Противостояние прошлого сезона было другим. Это был полуфинал, и он проходил без болельщиков. Это новый сезон, первый четвертьфинал.

Мы все хорошо себя чувствуем и знаем, что на кону. Отдадим все силы, чтобы выиграть. Мы можем победить, если сыграем с нужным уровнем интенсивности.

Надеюсь, что и дальше смогу помогать команде, делая важные сейвы. Это очень важно в такой игре, в первом матче. Надеюсь, что добьемся положительного результата перед ответной игрой на "Бернабеу".

"Челси" великолепно играл в прошлом сезоне, в этом у них не все так гладко. Мы знаем, на что способны, и надеемся выйти на поле и показать результат», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.