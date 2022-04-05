«Локомотив» расстался с руководителем по спорту и развитию Корнеткой

объявил о прекращении сотрудничестве с руководителем по спорту и развитию

Задачи руководителя по спорту и развитию войдут в сферу ответственности спортивного директора клуба Томаса Цорна.

«Мы признательны Ларсу Корнетке за его вклад в развитие клуба, участие в разработке и реализации нашей стратегии развития.

Уход Ларса — обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации "Локомотива" к текущим условиям.

Функционал Ларса переходит к спортивному директору "Локомотива" Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, её принципы остаются неизменны», — сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леоненко.

Напомним, ранее на этой неделе главным тренером «Локомотива» был назначен Заур Хапов.