ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 29 марта — 4 апреля
  • 11:00
    • «Локомотив» расстался с руководителем по спорту и развитию Корнеткой
  • 10:36
    • Президент Франции убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»
  • 23:52
    • «Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэласу», у Андерсена два ассиста
  • 23:44
    • «Милан» не справился с «Болоньей»
    Все новости спорта

    «Локомотив» расстался с руководителем по спорту и развитию Корнеткой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничестве с руководителем по спорту и развитию Ларсом Корнеткой.

    Ларс Корнетка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ларс Корнетка

    Задачи руководителя по спорту и развитию войдут в сферу ответственности спортивного директора клуба Томаса Цорна.

    «Мы признательны Ларсу Корнетке за его вклад в развитие клуба, участие в разработке и реализации нашей стратегии развития.

    Уход Ларса — обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации "Локомотива" к текущим условиям.

  • Самедов ушел с поста старшего селекционера «Локомотива» по молодежному футболу
  • Читайте по теме

    • Функционал Ларса переходит к спортивному директору "Локомотива" Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, её принципы остаются неизменны», — сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леоненко.

    Напомним, ранее на этой неделе главным тренером «Локомотива» был назначен Заур Хапов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
  • «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Еще одна игра в Магнитогорске порадует голами?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры