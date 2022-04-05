Кобелев: «Зенит» еще может упустить чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо»поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 23-х туров, опережая на три очка «Динамо» и на шесть ЦСКА.

«Наверное, для нашего чемпионата хорошо, когда за семь туров непонятно, кто будет чемпионом. Я понимаю, что даже "Зениту" с его подбором футболистов очень тяжело провести чемпионат на определенном уровне, конечно, бывают спады.

То, что мы наблюдаем сейчас, что "Динамо" в трех очках, ЦСКА близко, это добавляет интриги чемпионату. Так же с нижней частью таблицы, мы видим, что не один год борьба за вылет идет ожесточенно, может быть, менее смотрибельная, но там люди отдаются по полной, все хотят остаться в Премьер-лиге.

Календарь и таблица РПЛ

Чем больше будет таких интриг в верхней и нижней частях таблицы, тем лучше будет чемпионат прогрессировать. Конечно, есть интрига, "Зенит" еще может упустить чемпионство, там три очка от "Динамо" и шесть от ЦСКА, это одна-две игры. В любом случае чемпионат хорош тем, что идет жестокая борьба внизу, поэтому они могут в одной взятой игре преподнести сюрприз, поэтому загадывать ничего нельзя.

"Зенит" является лидером чемпионата, но "Сочи" находится в верхней части таблицы, поэтому никто не ждал легкой прогулки для "Зенита". Более того, то, что постоянно тиражируется в СМИ, что "Сочи" является фарм-клубом "Зенита", добавляет эмоций игрокам сочинцев, которые готовы выложиться на 200 процентов, чтобы доказать, что это не так.

В целом, игра лидеров была, конечно. "Зенит" обладает определенным классом, но, мне кажется, что команда не наиграла на победу в этом матче», — приводит слова Кобелева ТАСС.