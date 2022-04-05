Лескотт: «Атлетико» привык, что соперник больше владеет мячом, но «Сити» использует владение эффективнее всех

Бывший футболист «Манчестер Сити»утверждает, чтобудут ругать за чрезмерное внимание тактике вплоть до момента, когда он снова выиграет Лигу чемпионов, и несправедливо вменять ему это в вину после всякого поражения.

«Тот факт, что он думает об этом так много в каждом матче, является причиной, почему нам нравится смотреть игры "Сити".

Мы слышали, с какими расстроенными чувствами Гвардиола говорит о командах, играющих от обороны, и "Атлетико", наверное, лучший в этом деле.

Эта команда привыкла, что соперник больше владеет мячом, но "Сити" использует владение эффективнее всех.

У каждого свои сильные стороны, что делает это противостояние интригующим», — пояснил он в интервью Times.