Лескотт: «Атлетико» привык, что соперник больше владеет мячом, но «Сити» использует владение эффективнее всех

Джолеон Лескотт Фото: globallookpress.com
«Тот факт, что он думает об этом так много в каждом матче, является причиной, почему нам нравится смотреть игры "Сити".
Мы слышали, с какими расстроенными чувствами Гвардиола говорит о командах, играющих от обороны, и "Атлетико", наверное, лучший в этом деле.
Эта команда привыкла, что соперник больше владеет мячом, но "Сити" использует владение эффективнее всех.
У каждого свои сильные стороны, что делает это противостояние интригующим», — пояснил он в интервью Times.