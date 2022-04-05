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    Лескотт: «Атлетико» привык, что соперник больше владеет мячом, но «Сити» использует владение эффективнее всех

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    Бывший футболист «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт утверждает, что Хосепа Гвардиолу будут ругать за чрезмерное внимание тактике вплоть до момента, когда он снова выиграет Лигу чемпионов, и несправедливо вменять ему это в вину после всякого поражения.

    Джолеон Лескотт
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    Джолеон Лескотт

    «Тот факт, что он думает об этом так много в каждом матче, является причиной, почему нам нравится смотреть игры "Сити".

    Мы слышали, с какими расстроенными чувствами Гвардиола говорит о командах, играющих от обороны, и "Атлетико", наверное, лучший в этом деле.

    Эта команда привыкла, что соперник больше владеет мячом, но "Сити" использует владение эффективнее всех.

    У каждого свои сильные стороны, что делает это противостояние интригующим», — пояснил он в интервью Times.

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