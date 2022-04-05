Дивеев может пропустить ближайшие матчи ЦСКА

Защитник ЦСКАможет пропустить ближайшие матчи из-за травмы голеностопа, полученной в недавний игре РПЛ против «Урала» (2:2).

По результатам обследования у Дивеева диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В ближайшие дни будет проводиться стартовая терапия, направленная на устранение отека и уменьшение болевого синдрома.

Сроки восстановления игрока станут известны после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трех дней, сообщает пресс-служба «армейцев».

У Бруно Фукса диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, из-за которой бразилец пропустит несколько дней. Он вернется к тренировкам сразу после восстановления.

Антон Заболотный приступил к тренировкам на поле и под руководством тренера по физической реабилитации в течение ближайшей недели будет увеличивать уровень специфичной нагрузки.

Кирилл Набабкин полностью восстановился и будет готовиться к матчу с «Химками» в общей группе.

Матч «Химки» — ЦСКА пройдет 9 апреля, начало — в 14:00 мск.