Дивеев может пропустить ближайшие матчи ЦСКА

По результатам обследования у Дивеева диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В ближайшие дни будет проводиться стартовая терапия, направленная на устранение отека и уменьшение болевого синдрома.
Сроки восстановления игрока станут известны после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трех дней, сообщает пресс-служба «армейцев».
У Бруно Фукса диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, из-за которой бразилец пропустит несколько дней. Он вернется к тренировкам сразу после восстановления.
Антон Заболотный приступил к тренировкам на поле и под руководством тренера по физической реабилитации в течение ближайшей недели будет увеличивать уровень специфичной нагрузки.
Кирилл Набабкин полностью восстановился и будет готовиться к матчу с «Химками» в общей группе.
Матч «Химки» — ЦСКА пройдет 9 апреля, начало — в 14:00 мск.