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    Дивеев может пропустить ближайшие матчи ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может пропустить ближайшие матчи из-за травмы голеностопа, полученной в недавний игре РПЛ против «Урала» (2:2).

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    По результатам обследования у Дивеева диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В ближайшие дни будет проводиться стартовая терапия, направленная на устранение отека и уменьшение болевого синдрома.

    Сроки восстановления игрока станут известны после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трех дней, сообщает пресс-служба «армейцев».

    У Бруно Фукса диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, из-за которой бразилец пропустит несколько дней. Он вернется к тренировкам сразу после восстановления.

    Антон Заболотный приступил к тренировкам на поле и под руководством тренера по физической реабилитации в течение ближайшей недели будет увеличивать уровень специфичной нагрузки.

    Кирилл Набабкин полностью восстановился и будет готовиться к матчу с «Химками» в общей группе.

    Матч «Химки» — ЦСКА пройдет 9 апреля, начало — в 14:00 мск.

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