начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЧ, 05.04.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бенфика» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.05 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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