«Ювентус» нашёл замену Пауло Дибале в «ПСЖ»

Туринский «Ювентус» рассматривает полузащитника «ПСЖ»в качестве замены для форварда, который покинет клуб свободным агентом в конце сезона. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport

Контракт 34-летнего Ди Марии, выступающего за французский клуб с 2015 года, также истекает в конце нынешнего сезона. В текущей кампании Ди Мария в 20 матчах чемпионата Франции забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

28-летний Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола и голевая передача в пяти играх Лиги чемпионов.