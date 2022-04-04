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    Захарян об исключении из списка вундеркиндов Goal: Понимаю, какая сейчас ситуация

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как отнесся к исключению из списка вундеркиндов по версии Goal.com.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Изначально россиянин был на 11-м месте в рейтинге топ-50, где учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже.

    Но в обновленном списке Захаряна не включили в список, а на 11-м месте осталась подпись «No player».

    «Да никак не отреагировал. Я понимаю, какая сейчас ситуация.

    В принципе это ожидалось. Поэтому отреагировал спокойно, даже обидно не стало.

    Одноклубники подшучивают насчет вот этих топ-10, топ-11, куда я попадаю», — сказал игрок «Матч ТВ».

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