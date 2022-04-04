Захарян об исключении из списка вундеркиндов Goal: Понимаю, какая сейчас ситуация

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Изначально россиянин был на 11-м месте в рейтинге топ-50, где учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже.
Но в обновленном списке Захаряна не включили в список, а на 11-м месте осталась подпись «No player».
«Да никак не отреагировал. Я понимаю, какая сейчас ситуация.
В принципе это ожидалось. Поэтому отреагировал спокойно, даже обидно не стало.
Одноклубники подшучивают насчет вот этих топ-10, топ-11, куда я попадаю», — сказал игрок «Матч ТВ».