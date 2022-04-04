В 16:00 04.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч между собой: «Туран» — «Тобол» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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