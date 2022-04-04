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    Степашин: Матч ЦСКА — «Динамо» будет решающим в борьбе за второе место

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением от потере очков «Зенитом» в 23-м туре с «Сочи» (0:0) и рассказал о борьбе за медали чемпионата России.

    Сергей Степашин
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    Сергей Степашин

    «Ну, футбол — есть футбол, хотя, конечно, календарь сложный. И у "Динамо". Надо все матчи выигрывать.

    И у "Зенита". В любом случае, то, что мы должны бороться за тройку, у меня сомнений нет.

    Я думаю, что это [ЦСКА — "Динамо"] будет решающий матч, по крайней мере, за второе место. Для меня это очевидно.

    Может, за "золото"? Ну, посмотрим. Посмотрим. Чего заглядывать вперед? "Зенит" пока посильнее.

    У них не уехали легионеры, финансовое обеспечение нормальное. "Газпром" на ногах, газ есть», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

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