Степашин: Матч ЦСКА — «Динамо» будет решающим в борьбе за второе место

Член совета директоров «Динамо»поделился мнением от потере очковв 23-м туре с(0:0) и рассказал о борьбе за медали чемпионата России.

«Ну, футбол — есть футбол, хотя, конечно, календарь сложный. И у "Динамо". Надо все матчи выигрывать.

И у "Зенита". В любом случае, то, что мы должны бороться за тройку, у меня сомнений нет.

Я думаю, что это [ЦСКА — "Динамо"] будет решающий матч, по крайней мере, за второе место. Для меня это очевидно.

Может, за "золото"? Ну, посмотрим. Посмотрим. Чего заглядывать вперед? "Зенит" пока посильнее.

У них не уехали легионеры, финансовое обеспечение нормальное. "Газпром" на ногах, газ есть», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».