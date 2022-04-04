Степашин: Матч ЦСКА — «Динамо» будет решающим в борьбе за второе место

Сергей Степашин Фото: globallookpress.com
«Ну, футбол — есть футбол, хотя, конечно, календарь сложный. И у "Динамо". Надо все матчи выигрывать.
И у "Зенита". В любом случае, то, что мы должны бороться за тройку, у меня сомнений нет.
Я думаю, что это [ЦСКА — "Динамо"] будет решающий матч, по крайней мере, за второе место. Для меня это очевидно.
Может, за "золото"? Ну, посмотрим. Посмотрим. Чего заглядывать вперед? "Зенит" пока посильнее.
У них не уехали легионеры, финансовое обеспечение нормальное. "Газпром" на ногах, газ есть», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».