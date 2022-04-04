Российская Премьер-лига изменила время начала встречи 25-го тура чемпионата России «Сочи» — «Локомотив», запланированной на 17 апреля.

«По просьбе основного вещателя РПЛ изменила время начала матча "Сочи" — "Локомотив". Вместо 19:00 игра на стадионе "Фишт" начнется в 16:30», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Перед очной встречей команды 10 апреля проведут по одному матчу в рамках 24-го тура: «Сочи» в гостях сыграет с «Уфой», а «Локомотив» отправится на выезд к «Ростову».

После 23 туров чемпионата России «Сочи», набравший 39 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 37 баллами располагается на пятой строчке и имеет игру в запасе.