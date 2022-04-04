Симеоне: По подбору индивидуальных мастеров «Ман Сити» нас превосходит

Главный тренер «Атлетико»высказал мнение о, с которым мадридцы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Что мне больше всего нравится в "Сити", так это усилия, которые они прилагают, чтобы вернуть мяч. Больше всего меня впечатляют Стерлинг и де Брeйне.

Просто невероятно, как они бегают и прессингуют, они никогда не думают, что мяч потерян. Это отношение, которое хочет видеть каждый тренер.

У "Сити" экстраординарные игроки. По подбору индивидуальных мастеров они нас превосходят.

"Сити" и "Бавария" являются фаворитами из-за игроков, которые у них есть, но в прошлом сезоне победил "Челси".

Они были лучше, они играли как команда и выиграли турнир», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.