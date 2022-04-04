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    Симеоне: По подбору индивидуальных мастеров «Ман Сити» нас превосходит

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение о «Манчестер Сити», с которым мадридцы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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    «Что мне больше всего нравится в "Сити", так это усилия, которые они прилагают, чтобы вернуть мяч. Больше всего меня впечатляют Стерлинг и де Брeйне.

    Просто невероятно, как они бегают и прессингуют, они никогда не думают, что мяч потерян. Это отношение, которое хочет видеть каждый тренер.

    У "Сити" экстраординарные игроки. По подбору индивидуальных мастеров они нас превосходят.

    "Сити" и "Бавария" являются фаворитами из-за игроков, которые у них есть, но в прошлом сезоне победил "Челси".

    Они были лучше, они играли как команда и выиграли турнир», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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