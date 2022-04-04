Шварц: Я очень горд тем, как Шиманьски повел себя

Главный тренер «Динамо»поделился мнением о полузащитнике

На прошлой неделе Шиманьски вернулся в расположение «Динамо» из сборной Польши, несмотря на слухи о том, что он может покинуть команду.

«Мы сейчас все находимся в непростой ситуации. Я очень горд тем, как повел себя Себастьян.

Это говорит о том, что в команде сложилась очень доверительная обстановка. Мы являемся единым целым, и это дорогого стоит», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 20 матчах РПЛ, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.