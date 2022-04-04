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    Николаев о пенальти в игре «Краснодар» — «Динамо»: Для чего вмешался видеоарбитр, большой вопрос

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    Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо» в 23-м туре РПЛ.

    Алексей Николаев
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    Алексей Николаев

    Единственный гол «Динамо» забило в конце первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Даниил Фомин. Изначально главный арбитр назначил штрафной удар, но после вмешательства VAR было определено, что нарушение правил произошло внутри штрафной.

    «Стоп-кадр, который показывают постоянно, может только ввести в заблуждение болельщиков и футболистов. Потому что он не дает всей динамики эпизода. Та рука [Черникова], которую мы видим, когда Федор Смолов еще был в штрафной, это не повод для [фиксации] нарушения. Сам факт нарушения, конечно, произошел за пределами штрафной площади. Для чего здесь вмешался видеоарбитр, для меня большой вопрос.

    Давайте перевернем этот эпизод в другую сторону: представим, что Смолов входит в штрафную площадь, и его сначала пытаются немножко придержать, а потом в штрафной площади происходит задержка за майку, которая является поводом, чтобы назначить 11-метровый удар. Ни один арбитр не вынесет это нарушение за штрафную площадь.

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    • Почему арбитр не пошел смотреть этот эпизод в монитор? В этих ситуациях принято судить по факту: либо это произошло в штрафной площади, либо вне штрафной. Такой регламент ВАР», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

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