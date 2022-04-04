Неймар хочет остаться в «ПСЖ» еще как минимум на сезон

Нападающий «Пари Сен-Жермен»не собирается покидать команды в этом году. Об этом сообщил полузащитник «Васко Да Гама» Нене, друг футболиста.

«Конечно, он хочет продолжать играть в Париже. Его мечтой по-прежнему остается победа в Лиге чемпионов с "ПСЖ". По крайней мере, так он мне сказал», — приводит слова Нене Téléfoot.

Ранее сообщалось, что катарские владельцы «ПСЖ» хотят продать Неймара, несмотря на то, что в прошлом году бразилец продлил контракт до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 16 матчей, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

Напомним, сообщалось, что «ПСЖ» готов отдать Килиану Мбаппе капитанскую повязку, чтобы убедить его подписать новый контракт.