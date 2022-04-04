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    Ларссон может перейти из «Спартака» в шведский АИК

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    Стокгольмский АИК может подписать нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, сообщает Expressen.

    Джордан Ларссон
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    Джордан Ларссон

    по данным источника, шведский клуб хочет арендовать 24-летнего футболиста до лета.

    АИК уже провел предварительные переговоры с игроком и работает над осуществлением сделки. Препятствием могут стать финансовые условия.

    В этом сезоне Ларссон провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.

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