Ларссон может перейти из «Спартака» в шведский АИК

Стокгольмский АИК может подписать нападающего «Спартака», сообщает Expressen.

по данным источника, шведский клуб хочет арендовать 24-летнего футболиста до лета.

АИК уже провел предварительные переговоры с игроком и работает над осуществлением сделки. Препятствием могут стать финансовые условия.

В этом сезоне Ларссон провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.