Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Кристал Пэлас» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.87.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Лондон»).
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