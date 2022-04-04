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    Индзаги пока не хочет продлевать контракт с «Интером»

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    Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги после победы на «Ювентусом» (1:0) в матче 31-го тура Серии А признался, что пока не продлевает контракт с клубом.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Эта победа — важнейший шаг вперёд. Мы преследуем "Милан" и "Наполи" и в оставшихся восьми играх должны устранить отставание. Я не ощущал давления, потому что "Интер" на данном этапе сезона справляется лучше, чем я ожидал, с точки зрения результатов, игры и трофеев.

    У меня двухлетний контракт. Клуб уже предлагал мне продлить его, но я попросил подождать до конца сезона — контракты сейчас не так важны. Мы знаем, что 7 месяцев работы были омрачены ничейными результатами с "Дженоа", "Торино" и "Фиорентиной". Однако я чувствую веру со стороны клуба, футболистов и болельщиков», — цитирует Индзаги DAZN.

    Напомним, что миланская команда под руководством Индзаги на данный момент занимает третью строчку в Серии А.

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