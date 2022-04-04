Индзаги пока не хочет продлевать контракт с «Интером»

Наставник миланского «Интера»после победы на «Ювентусом» (1:0) в матче 31-го тура Серии А признался, что пока не продлевает контракт с клубом.

«Эта победа — важнейший шаг вперёд. Мы преследуем "Милан" и "Наполи" и в оставшихся восьми играх должны устранить отставание. Я не ощущал давления, потому что "Интер" на данном этапе сезона справляется лучше, чем я ожидал, с точки зрения результатов, игры и трофеев.

У меня двухлетний контракт. Клуб уже предлагал мне продлить его, но я попросил подождать до конца сезона — контракты сейчас не так важны. Мы знаем, что 7 месяцев работы были омрачены ничейными результатами с "Дженоа", "Торино" и "Фиорентиной". Однако я чувствую веру со стороны клуба, футболистов и болельщиков», — цитирует Индзаги DAZN.

Напомним, что миланская команда под руководством Индзаги на данный момент занимает третью строчку в Серии А.