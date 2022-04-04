Хапов назначен главным тренером «Локомотива»

Московский объявил о назначенииглавным тренером команды.

Ранее 57-летний специалист работал в клубе тренером вратарей. Он занимал эту должность с 2005 года (с перерывами).

Хапов получил должность, так как имеет необходимую тренерскую лицензию, а фактически руководить командой будет Марвин Комппер.

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я хорошо знаю игроков "Локомотива", всегда был рядом с ними, вижу их потенциал.

Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером. У нас схожее видение футбола, в который должен играть "Локомотив".

Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», — сказал Хапов.

Напомним, в марте должность главного тренера команды покинул немец Маркус Гисдоль.

По регламенту клуб должен был в течение 30 дней объявить имя нового главного тренера, имеющего необходимую лицензию.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб в 22 играх набрал 37 очков. 10 апреля красно-зеленые сыграют на выезде с «Ростовом».