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    Гвардиола: Игра «Атлетико» значительно более атакующая, чем принято считать

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Люди не вполне правильно оценивают игру команды [Диего] Симеоне. Она значительно более атакующая, чем принято считать.

    Симеоне стремится избегать риска при развитии атак, но его команда очень хороша у чужих ворот.

    Их игра зависит от того, как складывается матч. Они знают, как надо нужно играть в нужный момент.

    Очень радостно и приятно находиться на этой стадии сезона. Каждый сезон в апреле-мае мы сражаемся за трофеи, а происходит так потому, что мы хорошо делали свою работу прежде.

    С другой стороны, пара плохих результатов на этой стадии сезона, и вот уже ты остаешься ни с чем», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» дома завтра, 5 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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