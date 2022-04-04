Гвардиола: Игра «Атлетико» значительно более атакующая, чем принято считать

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от противостояния с мадридскимв 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Люди не вполне правильно оценивают игру команды [Диего] Симеоне. Она значительно более атакующая, чем принято считать.

Симеоне стремится избегать риска при развитии атак, но его команда очень хороша у чужих ворот.

Их игра зависит от того, как складывается матч. Они знают, как надо нужно играть в нужный момент.

Очень радостно и приятно находиться на этой стадии сезона. Каждый сезон в апреле-мае мы сражаемся за трофеи, а происходит так потому, что мы хорошо делали свою работу прежде.

С другой стороны, пара плохих результатов на этой стадии сезона, и вот уже ты остаешься ни с чем», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» дома завтра, 5 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.