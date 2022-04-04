Экс-врач «Спартака» назвал сроки восстановления Джикии

Восстановление защитникапосле травмы займет около десяти дней, заявил бывший врач «Спартака» Юрий Васильков.

«Главное то, что у Джикии целы связки и кости, контузия коленного сустава — не страшно. Диагноз можно перевести как большой ушиб.

Может быть, через несколько дней у Георгия все пойдет на спад. Полное восстановление может занять до десяти дней», — заявил Васильков «Р-Спорту».

Напомним, что еще в первом тайме Джикия получил повреждение после столкновения. Немного полежав на газоне, он все-таки смог продолжить встречу. После перерыва футболист все же был заменен.