У Джикии диагностирована контузия коленного сустава

Защитник и капитан «Спартака»получил травму коленного сустава в матче с «Локомотивом».

Встреча 23-го тура РПЛ прошла в Черкизове и завершилась победой «Локомотива» со счетом 1:0.

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч. Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», — сообщили в пресс-службе клуба «Матч ТВ».