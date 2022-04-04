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    04.04.2022 в 13:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу —

    Футбол
    В 13:00 04.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «» — «» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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