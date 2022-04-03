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    Вильсон Изидор: У меня высокая планка, большие планы — хочу забивать ещё больше

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    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Мне удалось забить четыре гола в четырёх матчах, это правда. Это результат тяжёлой работы. Всю неделю на тренировках было непросто, но я хорошо тренировался. Эти мячи сегодня — это награда за старания, за труды, за хорошую подготовку. Но это и не конечная цель. Я забил четыре гола — на этом я не остановлюсь. У меня очень высокая планка, большие планы — хочу забивать ещё больше.

    Я думаю, что в первом тайме метеоусловия осложнили нам задачу, было много снега. Мы не могли играть в свой футбол, особенно это касается игры в короткий пас. Во втором тайме качество газона было намного лучше и мы уже более-менее могли показывать свою игру. Думаю, поэтому мы и выиграли.

    Мы не могли противодействовать "Спартаку" в первом тайме так, как бы нам этого хотелось, а во втором нам это удалось. Я забил мяч в конце встречи. При такой игре я воспринимаю свой гол как большой бонус — это очень приятно», — приводит слова Изидора пресс-служба «Локомотива».

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