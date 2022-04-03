Ваноли не видит причин для прекращения работы в «Спартаке» в следующем сезоне

Главный тренер «Спартака»заявил, что у него нет причин для прекращения работы с московским клубом по окончании текущего сезона.

Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» одержали одну победу в пяти играх чемпионата России. После 23 туров «Спартак» занимает 10-е место, набрав 27 очков.

«Давление — часть работы, оно всегда есть, особенно в таких клубах и на таком уровне.

Стараюсь построить игру, работать над тактикой, у нас было три дерби в пяти матчах, очень непростой календарь… Нам нужно работать и прибавлять в контроле.

Мы — "Спартак", наша задача — биться до победного. Я должен мотивировать команду на победу в двух ближайших домашних матчах, подготовить ее к этому.

Не вижу причин, почему я не должен продолжить тренировать "Спартак" в следующем сезоне», — приводит слова тренера Sportbox.ru.