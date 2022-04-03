начнут матч в 16:00 в чемпионате Франции по футболу, 03.04.2022.

Последний матч между собой: «Реймс» — «Труа» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Труа» — «Реймс». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Труа»).

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