В 20:30 03.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Трабзонспор» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трабзонспор» — «Бешикташ». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Трабзонспор»).

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