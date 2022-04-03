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    «Зенит» и «Сочи» победителя не выявили

    «Сочи» — «Зенит»: счет матча 0:0

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    «Зенит» и «Сочи» сыграли вничью в матче 23-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Встреча в Сочи завершилась со счетом 0:0. Команды впервые в истории очных матчей не выявили победителя.

    «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 12 игр. Последний раз команда уступила в РПЛ в октябре прошлого года.

    После этого матча «Зенит» сохранил лидерство в таблице РПЛ (49 очков); «Сочи» идет на четвертой строчке (39).

    В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ахмата». Встреча пройдет 9 апреля. «Сочи» проведет свой матч на следующий день: команде Владимира Федотова предстоит сыграть на выезде с «Уфой».

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