«Сочи» — «Зенит»: счет матча 0:0

сыграли вничью в матче 23-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Сочи завершилась со счетом 0:0. Команды впервые в истории очных матчей не выявили победителя.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 12 игр. Последний раз команда уступила в РПЛ в октябре прошлого года.

После этого матча «Зенит» сохранил лидерство в таблице РПЛ (49 очков); «Сочи» идет на четвертой строчке (39).

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ахмата». Встреча пройдет 9 апреля. «Сочи» проведет свой матч на следующий день: команде Владимира Федотова предстоит сыграть на выезде с «Уфой».