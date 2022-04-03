Сергеев: Бывает, что не получаются игры

Нападающий «Зенита»высказался о ничьей против «Сочи» (0:0) в 23-м туре российской Премьер-лиги.

«Сыграли 0:0, не получилось победить. Впереди семь игр — будем побеждать в каждой игре. Сегодняшний матч разберем в Санкт-Петербурге. Моя установка перед выходом на поле? Сказали, надо забить и добавить скоростей. Не хватало креатива? Бывает, что не получаются игры.

Но все равно надо было забивать и побеждать. Как можно быть довольным ничьей, если мы хотим стать чемпионами? Настроение после игры? Обидно, что упустили очки. Забудем, будем готовиться дальше. Пятичасовой перелет? Спокойно отношусь: сел в самолет, прилетел и все», — цитирует форварда Sport24.

После этого матча «Зенит» сохранил лидерство в таблице РПЛ (49 очков); «Сочи» идет на четвертой строчке (39).