Семак: У «Зенита» было маловато остроты

Главный тренер «Зенита»прокомментировал итог матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0).

«Вязкая, тяжелая игра, сегодня у нас было маловато остроты — медленно развивали атаки, медленно завершали моменты. Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня.

У нас выпали Караваев и Вендел за несколько дней до игры — игроки, которые важны с точки зрения развития атаки. Надеюсь, Вендел будет готов к следующей игре. Караваев выпал на более длительный срок. На сколько — станет известно на следующей неделе», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После этого матча «Зенит» сохранил лидерство в таблице РПЛ (49 очков); «Сочи» идет на четвертой строчке (39).