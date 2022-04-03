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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2022 в 02:30 начнется матч в чемпионате МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс — Остин

    Футбол MLS
    Сан-Хосе Эрткуэйкс и Остин начнут матч в 02:30 в чемпионате МЛС, 03.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Остин» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

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