Салах близок к подписанию нового контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля»договорился с клубом о подписании нового контракта.

Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что переговоры египетского футболиста с клубом зашли в тупик.

По информации Mirror Football, руководству «Ливерпуля» и Салаху все-таки удалось достичь компромисса. В ближайшее время стороны должны продлить контракт.

Отмечается, что по условиям нового договора Мохамед будет зарабатывать 593 тысячи евро в неделю.

Ранее сообщалось, что Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля».

Салах провел в текущем сезоне АПЛ 28 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы».