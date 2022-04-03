ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция будет защищать титул чемпиона мираЧМ-2022: анализ каждой группы
  • 08:21
    • Джикия получил травму в игре с «Локомотивом»
  • 00:03
    • «Атлетико» разгромил «Алавес», у Фелиша и Суареса по дублю
  • 22:30
    • «Локомотив» вырвал победу у «Спартака» в столичном дерби
  • 21:30
    • VAR отобрал у «Лестера» победу над «Ман Юнайтед»
  • 21:26
    • Дубль Лаймера помог «Лейпцигу» разгромить «Боруссию» в Дортмунде
    Все новости спорта

    Салах близок к подписанию нового контракта с «Ливерпулем»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль АПЛ Футбол Англии
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах договорился с клубом о подписании нового контракта.

    Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах

    Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что переговоры египетского футболиста с клубом зашли в тупик.

    По информации Mirror Football, руководству «Ливерпуля» и Салаху все-таки удалось достичь компромисса. В ближайшее время стороны должны продлить контракт.

    Отмечается, что по условиям нового договора Мохамед будет зарабатывать 593 тысячи евро в неделю.

  • «Ювентус» готов предложить Салаху внушительный контракт
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля».

    Салах провел в текущем сезоне АПЛ 28 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

    Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Севилья» тоже проиграет «Барсе» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Притормозят ли «Быки» динамовцев в гонке за лидером?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Магнитка» не позволит «Трактору» активничать впереди
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьФрибет €130 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры