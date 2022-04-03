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    Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2022 в 23:30 начнется матч в чемпионате МЛС Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси

    Футбол MLS
    Портленд Тимберс и Лос-Анджелес Гэлакси начнут матч в 23:30 в чемпионате МЛС, 03.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент ставки — 2.29.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси.

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