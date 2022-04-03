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    Нобоа: Для «Сочи» каждая игра — как финал

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0) отметил, что ему не стыдно за отобранные очки у питерцев.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Хорошая игра, тяжелая. Моменты были у обеих ворот. Одно очко для нас очень важно сейчас.

    Моя замена из-за травмы? Начала чувствовать, как тянет. Лучше я остановлюсь, потому что у меня было тоже самое на тренировках. Я играл до конца, но потом сильно тянули травмы. Думаю, сейчас легче.

    Вы отобрали у "Зенита" четыре очка, а вокруг говорят, что вы должны были оба раза проиграть. Не стыдно?

    Стыдно должно быть тем, кто так говорит. У нас таких мыслей нет. Наоборот: каждая игра — как финал», — сказал хавбек клубной пресс*службе.

    Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

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