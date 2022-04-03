Нобоа: Для «Сочи» каждая игра — как финал

Полузащитник «Сочи»после матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0) отметил, что ему не стыдно за отобранные очки у питерцев.

«Хорошая игра, тяжелая. Моменты были у обеих ворот. Одно очко для нас очень важно сейчас.

Моя замена из-за травмы? Начала чувствовать, как тянет. Лучше я остановлюсь, потому что у меня было тоже самое на тренировках. Я играл до конца, но потом сильно тянули травмы. Думаю, сейчас легче.

Вы отобрали у "Зенита" четыре очка, а вокруг говорят, что вы должны были оба раза проиграть. Не стыдно?

Стыдно должно быть тем, кто так говорит. У нас таких мыслей нет. Наоборот: каждая игра — как финал», — сказал хавбек клубной пресс*службе.

Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.