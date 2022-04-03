ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом
  • 21:30
    • VAR отобрал у «Лестера» победу над «Ман Юнайтед»
  • 21:26
    • Дубль Лаймера помог «Лейпцигу» разгромить «Боруссию» в Дортмунде
  • 21:22
    • «Реал» обыграл «Сельту», Бензема реализовал два пенальти из трех
  • 20:25
    • Официально: матч «Локо» — «Спартак» состоится, начало — в 20:30 мск
  • 19:32
    • СКА с поражения начал полуфинальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА
    Все новости спорта

    Миннесота Юнайтед — Сиэтл Саундерс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2022 в 03:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Миннесота Юнайтед — Сиэтл Саундерс

    Футбол MLS
    В 03:00 03.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Миннесота Юнайтед — Сиэтл Саундерс в американской футбольной лиге MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сиэтл Саундерс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота Юнайтед — Сиэтл Саундерс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 15Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Матрасники» всухую справятся со «славными»
  • «Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Вегас» разнесет канадских соперников?
  • «Ванкувер» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Ньюкасл» наберет очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Клермон — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры