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    Касымпаша — Газишехир. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2022 в 13:30 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Касымпаша — Газишехир

    Футбол
    В 13:30 03.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Касымпаша — Газишехир в чемпионате Турции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Газишехир» — «Касымпаша» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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