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    «Интер» обыграл «Ювентус» в Турине

    «Ювентус» — «Интер»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Интер» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии победил «Ювентус» со счетом 1:0.

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    Автором единственного гола стал Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти, который был назначен в конце первого тайма.

    Отметим, что это поражение стало первым для «старой синьоры» в Серии A c ноября прошлого года, беспроигрышная серия туринцев составила 16 матчей.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (45 + 5') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Маттейс де Лигт, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро (Маттиа Де Шильо, 73'), Мануэль Локателли (Денис Закария, 34'), Адриен Рабьо (Артур, 85'), Хуан Куадрадо (Федерико Бернардески, 85'), Пауло Дибала, Альваро Мората (Мойзе Кин, 73'), Душан Влахович Интер: Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 59'), Эдин Джеко (Робин Гозенс, 90'), Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 78'), Марсело Брозович (Роберто Гальярдини, 78'), Николо Барелла, Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 59'), Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Danilo D'Ambrosio, Самир Ханданович Предупреждения: Лаутаро Мартинес (2'), Адриен Рабьо (15'), Мануэль Локателли (27'), Альваро Мората (45 + 1'), Хуан Куадрадо (45 + 4'), Иван Перишич (75'), Хакан Чалханоглу (76')

    «Интер» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место, отставая от лидирующих «Наполи» и «Милана» на три очка и имея игру в запасе. «Ювентус» с 59 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы.

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