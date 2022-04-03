начнут матч в 21:45 в Серии А, 03.04.2022.

Последний матч между собой: «Интер» — «Ювентус» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Интер». Коэффициент ставки — 3.42 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Интер»).

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