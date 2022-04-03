Хван Ин Бём приостановил контракт с «Рубином»

Корейский полузащитникприостановил действие контракта с «Рубином» до лета 2022 года, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации игроков для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона.

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 25 очков. Команда Леонида Слуцкого проигрывает в чемпионате три игры подряд.