Гильерме оценил игру Худякова в матче со «Спартаком»

Вратарь московского «Локомотива»прокомментировал победный матч 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Отметим, что игра началась с часовым опозданием из-за обильного снегопада в Москве. Главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение о проведении матча в последний момент.

Место в воротах «Локомотива» занимал Даниил Худяков, признанный лучшим игроком матча.

«Худяков сегодня молодец, как всегда. Стоило ли играть? Ну, а как нет? Успели убрать снег и нормально поиграли, особенно во втором тайме.

Вспомните, как мы играли в 2017–2018 году со "Спартаком". Была такая же погода, так что и сегодня стоило играть.

Восстановился ли я? Почти, немного не хватает еще», — передает слова Гильерме Sport24.

Голкипер получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.

В декабре Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.