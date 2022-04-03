В 13:30 03.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Эмполи» — «Фиорентина» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Эмполи». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фиорентина»).

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